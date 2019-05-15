Hebei China Fortune Chris Coleman ile yollarını ayırdı
Çin Ligi takımlarından Hebei China Fortune'da teknik direktörlük yapan Chris Coleman'ın görevine son verildi.
Çin Süper Lig ekiplerinden Hebei China Fortune, Galli teknik adam Chris Coleman ile yollarını ayırdı.
Ligde geride kalan 9 haftada sadece bir galibiyet alabilen Hebei China Fortune, faturayı 48 yaşındaki Coleman'a kesti.
2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Galler'i yarı finale taşıyan Coleman, 11 ay önce Manuel Pellegrini'nin yerine takımın başına geçmişti.
Javier Mascherano'nun da formasını giydiği Çin kulübünün taraftarları, sahalarında 3-2 kaybettikleri Henan Jianye maçında teknik direktör Coleman'a büyük tepki göstermişti.
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