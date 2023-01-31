Hector Bellerin'in yeni takımı belli oldu

Pedro Porro'yu Tottenham'a satan Sporting Lizbon yeni sağ bekini çabuk buldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Portekiz ekibi, Barcelona'da forma giyen İspanyol oyuncu Hector Bellerin'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Haberde, transfer için iki kulübün son detayları görüştüğü ve kısa süre içinde transferin resmiyete dökülmesinin beklendiği ifade edildi.

İspanyol basınında ise Sporting Lizbon'un Hector Bellerin için Barcelona'ya 1 milyon euro bonservis, 1 milyon euro bonus ve sonraki satıştan pay vereceği belirtildi.

Bu sezon Barcelona formasıyla 7 resmi maça çıkan Bellerin, bu maçlarda gol veya asist katkısı yapamadı.