Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö'ye konuk olacak. Saat 20.45'te başlayacak olan karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem John Brooks yönetecek. Sarı-Kırmızılılar'da Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ve Mauro Icardi, sakatlıkları nedeniyle Malmö'ye karşı forma giyemeyecek. Abdülkerim Bardakcı'nın durumu ise henüz net değil. Beşiktaş da aynı arenada Norveç'te Bodo/Glimt karşısına çıkacak. Saat 23.00'teki karşılaşmayı, Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

ATHUR MASUAKU CEZALI

Kara Kartal'da Gabriel Paulista ve Uduokhai, Immobile yok. Emirhan Topçu'nun durumu ise belirsiz. Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Arthur Masuaku da Norveç'e götürülmeyecek. Beşiktaş'a derbide 3 puanı getiren isim olan Alex Oxlade-Chamberlain, UEFA listesinde adı yer almadığı için bugünkü karşılaşmada görev yapamayacak.

Diğer temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi beşinci maçında bugün sahasında Almanya'nın Heidenheim takımıyla karşı karşıya gelecek. Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Marco Guida yönetecek. Ba cezalı. Tedavisi süren ve Süper Lig'de Göztepe ve Hatayspor ile oynanan maçlarda forma giyemeyen Serdar Gürler'in bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.