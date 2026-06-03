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Spor

Hedef 5. kez Dünya Kupası şampiyonluğu: Almanya

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Almanya Milli Futbol Takımı, 5. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 13:08 - Güncelleme:
Hedef 5. kez Dünya Kupası şampiyonluğu: Almanya
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Fildişi Sahili, Curaçao ve Ekvador'la birlikte E Grubu'nda yer alan Almanya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Julian Nagelsmann'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Almanya, Avrupa elemelerinde Slovakya, Kuzey İrlanda ve Lüksemburg'la A Grubu'nda mücadele etti.

İlk maçında Slovakya'ya deplasmanda 2-0 yenilen Almanya, kalan 5 maçı kazanarak grubu ilk sırada tamamlamayı başardı.

Kazandığı 5 maçın 4'ünde kalesinde gol görmeyen "Panzerler", rakip fileleri ise 16 kez havalandırdı. Almanya, 15 puanla grubu zirvede bitirerek Dünya Kupası biletini aldı.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Daha önceki turnuvalarda Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Jürgen Klinsmann ve Lothar Matthaus gibi isimlerin forma giydiği Almanya, son 2 Dünya Kupası'nda (2018, 2022) yaşadığı başarısızlıkları unutturmaya çalışacak.

Panzerler; Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Joshua Kimmich, Florian Wirtz, Kai Havertz, Lennart Karl gibi isimlerin sergileyeceği performanslarla Dünya Kupası'nda kürsüye çıkmak için mücadele edecek.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Almanya Milli Takımı, Dünya Kupası'na 20 kez katıldı.

Panzerler, 1954, 1974, 1990 ve 2014'te şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. Almanya, 4'er kez ise ikinci ve üçüncü oldu.

Dünya kupalarında 112 maç yapan Almanya, bu maçlardan 68'sini kazandı, 21'inden beraberlikle, 23'ünden ise mağlubiyetle ayrıldı. Panzerler, turnuvada 232 gol attı, kalesinde 130 gol gördü.

-DÜNYA KUPASI KADROSU


Kaleci: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Münih), Alexander Nubel (Monaco)

Defans: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Münih), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Münih), Malick Thiaw (Newcastle United)

Orta saha: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Münih), Pascal Gross (Brighton), Jamie Leweling (Stuttgart), Lennart Karl (Bayern Münih), Jamal Musiala (Bayern Münih), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Alexander Pavlovic (Bayern Münih), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool)

Forvet: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Leroy Sane (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle United)

MAÇ TAKVİMİ

Almanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

14 Haziran Pazar:

20.00 Almanya-Curaçao (Houston Stadı-Houston)

20 Haziran Cumartesi:

23.00 Almanya-Fildişi Sahili (Toronto Stadı-Toronto)

25 Haziran Perşembe:

23.00 Ekvador-Almanya (New York New Jersek Stadı-New York)

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