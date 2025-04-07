Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'ye elenen Beşiktaş yeni hedefini belirledi. Ligde son olarak derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Kartal, üçüncü sıradaki Samsunspor'un mağlup olduğu haftada Kasımpaşa'yı yenerek Avrupa kupalarına katılım için iddiasını devam ettirmek istiyor.

Karadeniz temsilcisi, 4 puan farkla üçüncü sırada yer alıyor. Beşiktaş'ta dört futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak Felix Uduokhai'nin yanı sıra tedavisi süren Elan Ricardo ile Bakhtiyor Zaynutdinov kadroda yer almadı. Ayrıca derbide gördüğü kırmızı karttan dolayı iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Kasımpaşa müsabakasında formasından uzak kalacak.