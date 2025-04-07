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Spor

Hedef belirlendi! Beşiktaş'ın gözü Avrupa'da

Göztepe'ye 3-1 mağlup olarak kupadan elenen Beşiktaş, Avrupa'ya gitmek için tamamen lige odaklandı. Siyah beyazlı ekip, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. İşte detaylar..

AKŞAM7 Nisan 2025 Pazartesi 09:24 - Güncelleme:
Hedef belirlendi! Beşiktaş'ın gözü Avrupa'da
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'ye elenen Beşiktaş yeni hedefini belirledi. Ligde son olarak derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Kartal, üçüncü sıradaki Samsunspor'un mağlup olduğu haftada Kasımpaşa'yı yenerek Avrupa kupalarına katılım için iddiasını devam ettirmek istiyor.

Karadeniz temsilcisi, 4 puan farkla üçüncü sırada yer alıyor. Beşiktaş'ta dört futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak Felix Uduokhai'nin yanı sıra tedavisi süren Elan Ricardo ile Bakhtiyor Zaynutdinov kadroda yer almadı. Ayrıca derbide gördüğü kırmızı karttan dolayı iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Kasımpaşa müsabakasında formasından uzak kalacak.

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