Spor

Hedef kupada 2'de 2! Beşiktaş'ın konuğu Ankara Keçiörengücü

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş bugün sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Kupanın ilk haftasında Fenerbahçe'yi mağlup eden Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü'nü de mağlup ederek kupada 2'de 2 yapmayı hedefliyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ15 Ocak 2026 Perşembe 10:27 - Güncelleme:
Hedef kupada 2'de 2! Beşiktaş'ın konuğu Ankara Keçiörengücü
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği müsabaka, ATV'den canlı yayınlanacak.

Siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nın ilk haftasında derbide Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Yeni yılın ilk resmi maçında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak Beşiktaş, kazanarak kupada 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

C Grubu'ndaki ilk maçında galip gelen Ankara temsilcisi de İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönerek gruptan çıkma adına önemli bir adım atmanın peşinde.

EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Ankara Keçiörengücü'ne karşı forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkesi Nijerya için ter döken Ndidi, müsabakada formasından uzak kalacak.

Öte yandan kendisine kulüp bulması istenen Necip Uysal da müsabaka kadrosunda yer almayacak.

AYRILIKLAR

Beşiktaş'ta sezona verilen arada 4 oyuncuyla yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı takımda devre arasında kaleci Mert Günok'un yanı sıra savunma oyuncuları Gabriel Paulista, Jonas Svensson ve David Jurasek ile yol ayrımına gidildi.

SAKATLAR İYİLEŞTİ

Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısının sonlarına doğru sakatlıklarından dolayı forma giyemeyen oyuncular, kupada şans bekleyecek.

Siyah-beyazlılarda kanat oyuncuları Cengiz Ünder ve Jota Silva ile forvet Mustafa Hekimoğlu, iyileşerek devre arasındaki Antalya kampında takımla çalışmalara katıldı.

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen El Bilal Toure de teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde siyah-beyazlı formaya kavuşacak.

Popüler Haberler
