Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında yarın Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Serinin ilk iki maçını evinde oynayan sarı-lacivertliler, rakibini 60-59 ve 73-72 mağlup ederek 2-0 öne geçti.

Fenerbahçe Beko, toplamda üç galibiyete ulaşacak takımın adını finale yazdıracağı eşleşmenin 3. maçını da kazanması durumunda tur atlayacak

Anadolu Efes, sarı-lacivertli rakibini mağlup ederse seri 4. maça taşınacak.

Serinin galibi, Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin kazananıyla finalde karşılaşacak.