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Spor

Hedef seriyi 4. maça taşımak! Anadolu Efes'in rakibi Fenerbahçe Beko

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes yarın sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Anadolu Efes, sarı-lacivertlileri mağlup etmesi halinde seriyi 4. maça taşıyacak. İşte detaylar...

AA4 Haziran 2026 Perşembe 10:43 - Güncelleme:
Hedef seriyi 4. maça taşımak! Anadolu Efes'in rakibi Fenerbahçe Beko
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Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında yarın Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Serinin ilk iki maçını evinde oynayan sarı-lacivertliler, rakibini 60-59 ve 73-72 mağlup ederek 2-0 öne geçti.

Fenerbahçe Beko, toplamda üç galibiyete ulaşacak takımın adını finale yazdıracağı eşleşmenin 3. maçını da kazanması durumunda tur atlayacak

Anadolu Efes, sarı-lacivertli rakibini mağlup ederse seri 4. maça taşınacak.

Serinin galibi, Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin kazananıyla finalde karşılaşacak.

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