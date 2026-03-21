Fenerbahçe'de forvet arayışları tam gaz devam ediyor. Kış transfer döneminde Faslı golcü Youssef En-Nesyri ve Kolombiyalı santrfor Jhon Duran ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler, Sidiki Cherif takviyesi yapmıştı. Ancak 19 yaşındaki forvet, Fenerbahçe taraftarının istediği 'net bir golcü' sınıfında gösterilmedi. Beklenen performansı da veremedi. Sarı Kanarya'da 10 maça çıkarak 3 gol ve 1 asistlik katkı yapan Fransız santrfor, camianın yarasına merhem olmadı. Fenerbahçe Yönetimi de yeni sezonda bu mevki için yaptığı arayışları hızlandırdı.

NKUNKU VE DARWIN NUNEZ OLMADI

Ara transfer sezonunda Alexander Sörloth, Christopher Nkunku ve Darwin Nunez gibi isimlerin kapısını çalan Sarı-Lacivertliler, bu oyuncuları ikna edememişti. Barcelona'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robert Lewandowski de golcü listesinde yer alıyordu. Fakat tecrübeli yıldız, geleceğiyle alakalı kararını daha sonra vereceğini belirterek gelen transfer tekliflerin hepsini reddetmişti. Polonya basınındaki haberlere göre; Fenerbahçe, 37 yaşındaki golcüye yaz transfer döneminde imza attırarak camiaya sürpriz yapmak istiyor.

LAPORTA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Barcelona da tecrübeli santrforla devam etme niyetinde. Katalan devinin başkanı Joan Laporta geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, "Lewandowski'nin takımda kalmasını istiyoruz ancak bu onun ne istediğine de bağlı" sözleriyle tavrını net bir şekilde belirtmişti. Polonyalı gazeteci Pomarkiewicz, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Lewandowski'ye Milan ve A.Madrid'in ilgisi var. Fenerbahçe de Lewa'ya imza attırmayı çok istiyor. Oyuncuyu ikna etmek için çabalar var. MLS ve S.Arabistan ekipleri de bilgi topluyor."