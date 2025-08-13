İSTANBUL 30°C / 23°C
Spor

Hedefe tam isabet yapan okçular şampiyona biletini aldı

Okçuluk Yaz Turnuvası Denizli'de 90 sporcunun katılımıyla Zafer Katrancı Tesislerinde gerçekleşti. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda sporcular, dereceye girerek Türkiye şampiyonası bileti için hedefe oklarını attı.

13 Ağustos 2025 Çarşamba 09:26
Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Okçuluk Federasyonu İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen Okçuluk Yaz Turnuvası hafta sonu yapıldı. Sıcak havaya rağmen yüksek katılımın olduğu yarışmalarda 90 sporcu turnuvada yarıştı. Organizasyona Denizli'nin yanı sıra Muğla Okçuluk Takımı da katıldı.

Organizasyonun sporculara deneyim kazandırmak amacıyla düzenlendiğini belirten Denizli Okçuluk İl Temsilcisi Sevinç Bursalı, "Denizli'de okçuluk artık ivme kazanmaya başladı. Çocuklar tecrübe kazandıkça başarı oranımız artıyor. Kazanan kaybeden tüm sporcuları tebrik ediyorum" diye konuştu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Turnuvada dereceye girenler sporcular önümüzdeki aylarda düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Denizli'yi temsil etme hakkı kazandı.

