Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, hedeflerinin geleneksel sporların dünyada yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Erdoğan, Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen 2. Geleneksel Sporların İhyası Forumu çerçevesinde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Dünya Etnospor Konfederasyonunun kuruluşundan bu yana dünyada geleneksel sporlarla ilgilenenleri bir araya getirmeyi temel misyonlarından biri olarak gördüğüne işaret eden Erdoğan, "Hedefimiz dünyada geleneksel oyunların yaygınlaşmasını sağlamak." dedi.

Erdoğan, bugün çocukların egemen batı kültürü, filmleri ve müzikleriyle karşı karşıya kaldığını kaydederek, "Dolayısıyla yetişkinlere ve karar vericilere kendi kimlik ve kültürünün korunmasında geleneksel sporların önemli bir yer tuttuğunu anlatmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Türkiye’de sık sık okul ziyaret ederek, çocuklara geleneksel sporları anlattıklarını dile getiren Erdoğan, "Çocukları daha 10-11 yaşındayken bu sporlarla tanıştırmış oluyoruz. Geleneksel sporları erken yaşta çocuklara ulaştırabilirsek, geleneksel sporlara daha yakın olmalarını temin edebiliriz diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Konfederasyonumuz geleneksel sporların yaygınlaşmasına ve dünyanın çok renkliliğine hizmet edecek. Bizim çok renklilikten maksadımız insanlar, kendi kimliklerine ait sporları tanıttıkları ve bu sporlarla vakit geçirdikleri zaman başka topluluklarla karşılıklı saygı temelinde iletişim kurabilecek. Ancak bir tarafta batı medeniyeti kendi sporu, kültürü ve müziğiyle herkesle iletişim kurmak, karşısındaki herkesin kendi sporunu müziğini benimsemesini isterken karşılıklı saygı temelinde ilişki kurulması mümkün olamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Forumda geleneksel sporların yaygınlaştırılması, geleneksel spor kuruluşlarının kurumsallaşması, onların kamu kurumlarıyla ilişkileri konularının ele alındığını dile getiren Erdoğan, forumun ikinci gününde (yarın) geleneksel spor ödülleri vereceklerini aktardı.

Erdoğan, "Bundan sonra her sene geleneksel spor ödüllerini vermeyi düşünüyoruz. Geleneksel sporlara katkısı olan bir akademisyene, geleneksel spordan emekli olmuş sporcuya, yükselmekte olan genç bir geleneksel sporcuya, geleneksel sporları destekleyen kurumlara ödüller vereceğiz. Bu şekilde geleneksel sporların desteklenmesinin teşvik edilmesi, geleneksel sporların yaygınlaşmasında önemli bir dönüm noktası olacaktır diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.