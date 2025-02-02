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Spor

Heerenveen-Fortuna Sittard maçında ilginç olay! Robin van Persie yaşananlara isyan etti

Hollanda Ligi ilginç bir olaya sahne oldu. Robin van Persie'nin başında olduğu Heerenveen sahasında Fortuna Sittard'ı konuk etti. Deplasman ekibi maçın son anlarında sahada 12 futbolcuyla yer aldı ve maç bir süre böyle devam etti. Robin van Persie durumu fark etmesi üzerine hakeme bildirdi. Hakem Fortuna Sittard'dan bir oyuncu kenara aldı ve oyun kaldığı yerden devam etti.

Haber Merkezi2 Şubat 2025 Pazar 12:08 - Güncelleme:
Heerenveen-Fortuna Sittard maçında ilginç olay! Robin van Persie yaşananlara isyan etti
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Hollanda Eredivisie'de Robin van Persie'nin takımı Heerenveen, Fortuna Sittard'ı ağırladı. Maçta büyük bir skandal yaşandı.

Fortuna Sittard müsabakanın 88. dakikasında Ryan Fosso ve Jasper Dahlhaus'un yerine Owen Johnson ve Darijo Grujcic'i oyuna dahil etmek istedi.

Bu sırada Edouard Michut sanki oyundan çıkıyormuş gibi saha kenarına geldi ve kulübeye doğru yürüdü. Herkes Michut'nun oyundan alındığını düşünürken oyuncu, hocasından talimatlar alıp sahaya geri döndü.

Owen Johnson ve Darijo Grujcic oyuna girmesine rağmen sahadan sadece Ryan Fosso ayrıldı ve tekrar başlayan maç sonrası Fortuna Sittard 12 oyuncuyla Heerenveen kalesine hücum etti.

Robin van Persie'nin durumu fark etmesi üzerine hakem oyunu durdurdu ve Fortuna Sittard'dan Jasper Dahlhaus da oyundan alındı.

Ancak oyunun ikinci kez durduğu pozisyonun devamında korner kazanan Fortuna Sittard, kullanılan vuruşta ağları buldu ve müsabaka 2-2 sona erdi.

Maçın ardından çılgına dönen Robin van Persie, yaşananlara isyan etti.

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