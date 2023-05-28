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Spor

Heidenheim, son dakika golüyle Bundesliga'ya yükseldi

Almanya Bundesliga 2'nin son haftasında Heidenheim 2-0 geriye düştüğü maçta Jahn Regensburg'u 3-2 mağlup etti. Alman ekibi bu sonuçla birlikte Bundesliga'ya yükselmeyi garantiledi.

28 Mayıs 2023 Pazar 18:52 - Güncelleme:
Heidenheim, son dakika golüyle Bundesliga'ya yükseldi
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Almanya Bundesliga 2'nin son haftasında Joe Enochs'un ekibi Jahn Regensburg ile Frank Schimdt'in yönetimindeki Heidenheim karşı karşıya geldi.

Jahn Regensburg Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Heidenheim 3-2 kazanırken galibiyet gollerini 58. dakikada Benedikt Saller kendi ağlarına, 90+3'te Jan-Niklas Beste ve 90+9'da Tim Kleindienst kaydetti. Ev sahibi Regensburg'un gollerini ise 51 ve 56. dakikalarda Prince-Osei Owusu kaydetti. Regensburg'da Jan Elvedi, 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte ligi ikinci sırada tamamlayan Heidenheim , gelecek sezon Bundesliga'da mücadele edecek. Ligi üçüncü sırada tamamlayan Hamburg ise play-out'ta Stuttgart ile karşılaşacak. Jahn Regensburg ise 31 puanla ligi 17. sırada tamamlayarak küme düştü.

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