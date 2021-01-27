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Spor

Hekimoğlu Trabzon'da Batuhan Karadeniz fırtınası

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon FK, sahasında Sancaktepe FK'yı 7-0 mağlup etti.

27 Ocak 2021 Çarşamba 21:08 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 21:08
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Hekimoğlu Trabzon forması giyen tecrübeli oyuncular Batuhan Karadeniz ve Burhan Eşer, lige damga vurmaya devam ediyor. Son olarak Sancaktepe FK karşısında 7-0 kazanan Hekimoğlu Trabzon'da Batuhan ve Burhan Eşer 12'şer gole ulaştı. Misli.com 2.Lig'in en golcü ikilisi Batuhan-Burhan ikilisi oldu

19 maç sonunda 40 puana çıkan Hekimoğlu Trabzon, 44 gol atarken bu gollerin 24 tanesini Batuhan Karadeniz - Burhan Eşer ikilisi kaydetti. Ligin gol krallığı sıralamasında ilk basamakta ise 17 golle Sinan Kurumuş yer alıyor

Batuhan Karadeniz 2.Lig kariyeri boyunca 78 maçta 52 gole imza attı

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