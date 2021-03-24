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Spor

Hekimoğlu Trabzon'u sırtlıyor! Batuhan Karadeniz şov

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon 28. hafta mücadelesinde konuk olduğu Sarıyer'i deplasmanda 4-1 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Ligde ikinci sırada zirve takibini sürdüren Hekimoğlu Trabzon'a galibiyeti attığı 2 golle Batuhan Karadeniz getirirken Batuhan bu sezon 23. golüne imza attı.

24 Mart 2021 Çarşamba 18:29 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 18:29
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Batuhan Karadeniz'in formasını giydiği Hekimoğlu Trabzon galibiyet serisine devam ediyor. Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 28. hafta maçında Sarıyer ile karşılaşan Hekimoğlu Trabzon rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Sarıyer maçın 3. dakikasında 1-0 öne geçse de 4 gole karşı koyamadı. Hekimoğlu Trabzon'un gollerini 26 ve 53. dakikalarda Batuhan karadeniz ve 46 ile 67. dakikalarda Burhan Eşer kaydetti.

Lig'de bu sezon gol sayısını 20'ye çıkartan Batuhan Karadeniz toplamda ise bu sezon 23 gol kaydetmeyi başardı. Batuhan kariyerinde en çok gol attığı sezonu yaşıyor.

Osman Özköylü sonrası Bayram Toysal ile iyi bir performans ortaya koyan Trabzon ekibi üst üste 4. galibiyetini almış oldu.

Hekimoğlu Trabzon Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 28 hafta sonunda 58 puanla lider Manisa FK'nın gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

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