Helder Barbosa: Türkiye ile Portekiz gruptan çıkar

Bir dönem Süper Lig'de Akhisarspor ve Hatayspor formaları da giyen Portekiz Milli Takımı'nın eski futbolcusu Helder Barbosa, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda yarın BVB Stadyumu'nda TSİ 19.00'da oynanacak Portekiz - Türkiye maçını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirdi.

"HARİKA BİR MÜCADELE OLACAK"



İyi bir mücadele beklediğini dile getirerek sözlerine başlayan Barbosa, "Her iki takım da son maçlarını kazandı ve yine kazanarak grupta 1. olmaya çalışacaklar. Muhtemelen Portekiz karşısında Türkiye daha az savunma yapacak ve hızlı geçişlerle çıkmaya çalışacak" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE ÇOK YETENEKLİ OYUNCULAR VAR"



Türkiye'nin, gruptaki ilk müsabakasında Gürcistan'a karşı çok iyi bir oyun ortaya koyduğuna dikkat çeken Helder Barbosa, "Kendilerine güvenerek, güzel bir futbol oynuyorlar. Türkiye'de çok yetenekli oyuncular var ama bunların çoğu genç. Oyunun birçok anında fark oluşturabilirler ancak aynı zamanda biraz olgunlaşmaları lazım. Tecrübe eksikliğinden dolayı hatalar yapıyorlar" şeklinde konuştu.

"ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ FARK OLUŞTURABİLİR"



Barbosa, kırmızı-beyazlı takımda turnuvaya damga vuracak birçok futbolcu olduğunu da aktardı. Portekizli eski orta saha, "Arda Güler ve Kenan Yıldız gerçekten çok iyiler. Fark oluşturabilirler. Genç, yetenekli oyunculardan bahsetmiştik ama Orkun Kökcü ve Hakan Çalhanoğlu'nun bu turnuvada iz bırakacağını düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.

Helder Barbosa, ayrıca Türkiye ile Portekiz'in beraber gruptan çıkacağına inandığını sözlerine ekledi.

"PORTEKİZ TURNUVALARDA DAHA İSTİKRARLI OLMALI"



Portekiz Milli Takımı hakkında da konuşan Barbosa, 'istikrar' vurgusu yaptı. Portekiz Süper Ligi'nde Braga ve Porto formaları da giymiş olan eski futbolcu, "Dünya standartlarında birçok oyuncudan oluşan harika bir takımımız var. Ancak bu turnuvalarda biraz daha istikrarlı olmamız gerekiyor. Eğer öyle olursa turnuva kazanma şansımız yüksek" dedi.

"RONALDO EŞSİZ BİR FUTBOLCU"



'Cristiano Ronaldo'nun bu son turnuvası olacak. Onunla ilgili neler söylemek istersin?' şeklinde gelen bir soruya Helder Barbosa, "Ronaldo eşsiz bir futbolcu. Onun bize bunca yıldır verdikleri anlatılamaz. Eğer bu gerçekten onun son turnuvasıysa, umarım herkes bundan keyif alır" cevabını verdi.