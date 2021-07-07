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Spor

Helena Ciak Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Öznur Kablo, Fransız pivot Helena Ciak ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

DHA7 Temmuz 2021 Çarşamba 13:42 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 13:42
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Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon yapılanması doğrultusunda 2'nci dış transferini yaptı. Sarı-lacivertli ekip, İsveçli oyuncu Amanda Zahui'nin ardından son iki sezonu Fransız ekibi, Lyon Asvel Feminin'de geçiren Helena Ciak'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-lacivertli takımdan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Helena Ciak'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" denildi.

31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Lyon Asvel Feminin formasıyla Kadınlar Euroleague'de 10.5 sayı, 6.6 ribaund, 1.4 asist, 1.1 blok ortalamaları yakalamıştı.

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