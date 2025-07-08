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Spor

Helin Kayıkçı yeniden Fenerbahçe Medicana'da

Sultanlar Ligi ekibi Fenerbahçe Medicana, altyapısından yetişen libero Helin Kayıkçı'yı yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.

AA8 Temmuz 2025 Salı 15:22 - Güncelleme:
Helin Kayıkçı yeniden Fenerbahçe Medicana'da
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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, altyapısından yetişen libero Helin Kayıkçı'yı transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında libero Helin Kayıkçı'yı kadrosuna kattı. Helin Kayıkçı'ya 'Ailemize yeniden hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2021-2022 sezonunda Fenerbahçe ile profesyonel kariyerine başlayan Helin, 2024-2025 sezonunda Alpet Zeren Spor formasını terletti. Helin'in, milli takımda 2024 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ve 2024 21 Yaş Altı Balkan Şampiyonası şampiyonlukları bulunuyor.

  • Fenerbahçe Medicana
  • Helin Kayıkçı
  • transfer

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