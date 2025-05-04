İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2025 Pazar / 7 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,5992
  • EURO
    43,6545
  • ALTIN
    4018.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hem attı hem attırdı! Real Madrid'de Arda Güler rüzgarı
Spor

Hem attı hem attırdı! Real Madrid'de Arda Güler rüzgarı

Real Madrid, La Liga'nın 34. haftasında evinde oynadığı Celta Vigo'yu 3-2'lik skorla mağlup etti. Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 11'de başladığı maçta 83 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 1 asistle oynadı. İşte detaylar...

IHA4 Mayıs 2025 Pazar 17:11 - Güncelleme:
Hem attı hem attırdı! Real Madrid'de Arda Güler rüzgarı
ABONE OL

La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Celta Vigo karşı karşıya geldi. Madrid, 33. dakikada milli futbolcu Arda Güler'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 39. dakikada Kylian Mbappe'nin kaydettiği golle skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Real Madrid, ikinci yarının 48. dakikasında Arda'nın asistinde Mbappe farkı 3'e çıkardı. Konuk takım daha sonra 69. dakikada Javier Rodriguez ve 76. dakikada da Williot Swedberg'in attığı gollerle skoru 3-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Carlo Ancelotti'nin öğrencileri sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Real Madrid, bu sonuçla puanını 75'e çıkararak, şampiyonluk yarışında Barcelona'yı takibini sürdürdü. Celta Vigo ise 46 puan 7. sırada kaldı.

ARDA GÜLER, BU SEZONKİ 5. GOLÜNÜ ATTI

Milli futbolcu Arda Güler 11'de başladığı karşılaşmada 83. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı. Arda, bu maçla birlikte ligde üst üste 2, toplamda 3. golünü kaydetti. İspanya Kral Kupası'nda da 2 golü bulunan 20 yaşındaki futbolcu, bu sezonki gol sayısını da 5'e çıkardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.