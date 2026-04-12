12 Nisan 2026 Pazar / 25 Sevval 1447
  Hem gol atıyor hem savunma yapıyor! Kerem Aktürkoğlu'ndan göz dolduran performans
Hem gol atıyor hem savunma yapıyor! Kerem Aktürkoğlu'ndan göz dolduran performans

Sezon başında Fenerbahçe kadrosuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu performansıyla dikkatleri üzerine topluyor. 27 yaşındaki futbolcu sarı lacivertlilerin Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği maçta bu sezonki 20. gol katkısını yaptı. İşte detaylar...

TRT Spor12 Nisan 2026 Pazar 15:16
Fenerbahçe hücum hattının değişmez isimlerinden olan Kerem Aktürkoğlu, sergilediği futbolla beğeni topluyor. Sezon başında takıma katılan milli futbolcu, önemli istatistiklere imza attı.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezonki 20'nci gol katkısını yaptı. Zecorner Kayserispor maçında Anderson Talisca'nın attığı 2'nci golün pasını veren Kerem Aktürkoğlu, böylece bu sezonki 8'inci asistine imza attı. Deneyimli futbolcu, 12 kez de fileleri havalandırdı. Kerem Aktürkoğlu, art arda 5 sezon en az 20 gole katkı sağlamış oldu.

Milli futbolcu, kaydettiği gollerin yanı sıra ön alan baskıyla da teknik direktörü Domenico Tedesco'nun yüzünü güldürüyor. Deneyimli forvet, ligde maç başına rakip ceza sahasında üç virgül 10 kez topla buluşuyor.

38 maçta forma giyen Kerem Aktürkoğlu, bu karşılaşmaların 33'üne 11'de başladı. 27 yaşındaki futbolcu, 2 bin 941 dakika sahada kaldı. Her karşılaşmada ortalama 64 dakika forma giyen milli oyuncu, maç başına 1 kilit pas vererek takım arkadaşlarının pozisyon üretmesine yardımcı oldu.

Kerem Aktürkoğlu, savunma katkısıyla da ön plana çıkıyor. Milli futbolcu, ligde maç başına 2 virgül 38 kez top kazanıyor. Yüzde 75 oranında başarılı müdahalede bulunan 27 yaşındaki oyuncu, savunmada takımını rahatlatıyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

