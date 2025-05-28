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Spor

Hem içerde hem dışarda istikrar geldi! Fatih Tekke Trabzonspor'a yaradı

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 10 maçı geride bıraktı. Söz konusu maçlarda 16 puan toplayan bordo-mavililer, Tekke yönetiminde hem evinde hem de deplasmanda aynı istikrarı gösterdi. İşte detaylar...

IHA28 Mayıs 2025 Çarşamba 10:35 - Güncelleme:
Hem içerde hem dışarda istikrar geldi! Fatih Tekke Trabzonspor'a yaradı
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Teknik Direktör Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası 11 Mart'ta 4.5 yıllığına göreve getirilen Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, 76 günlük sürede takım oyun anlayışında değişime gitti. Tekke, 28. hafta öncesinde 32 puanla 11. sırada devraldığı Karadeniz ekibini, 10 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle hanesine 16 puan daha yazdırarak 48 puanla 7. sıraya taşıdı.

FATİH TEKKE YÖNETİMİNDE İÇERİDE DE DIŞARIDA DA AYNI

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde hem iç sahada hem dış sahada aynı istikrarı sergiledi. Bordo-mavililer söz konusu müsabakalarda evinde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek 8 puan topladı. Attığı 10 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü.

Karadeniz temsilcisi, deplasmanda da benzer bir tablo yaşadı. Oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 8 puan aldı. Dış sahada 7 gol atan Tekke'nin ekibi, kalesinde de 6 gol yedi. Trabzonspor, bu süreçte ligde Fenerbahçe ve Galatasaray'dan puan çıkartamadı.

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un oynadığı maçlar şöyle:

Başakşehir: 0 - Trabzonspor: 3

Trabzonspor: 1 - Göztepe: 1

Fenerbahçe: 4 - Trabzonspor: 1

Trabzonspor: 2 - Çaykur Rizespor: 0

Adana Demirspor: 0 - Trabzonspor: 1

Trabzonspor: 4 - Alanyaspor: 3

Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1

Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 2

Bodrum FK: 1 - Trabzonspor: 1

Trabzonspor: 2 - Samsunspor: 2

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