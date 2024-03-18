Süper Lig'de şampiyonluk yarışında zorlu Trabzonspor engelini geçmeyi başaran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, takımıyla hem bir ilki başardı hem de rekor kırdı.

AYKUT KOCAMAN'I GEÇTİ

Ligde yenilmezlik serisini 19'a çıkaran sarı lacivertlilerde Kartal, bir sezonda en uzun yenilmezlik serisi yaşayan yerli hoca (Aykut Kocaman'ı geçti) unvanını elde etti. Rekor 20 maçla, 2005-06'da Daum'a ait...

TRABZONSPOR'A KARŞI İLK ZAFER

Tecrübeli teknik adam, Fener'in başında rakibine karşı daha önce çıktığı 4 karşılaşmada 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşamıştı. Kartal, ilk yarıda mağlup oldukları rakibinden rövanşı alarak, Karadeniz ekibine karşı ilk zaferini elde etti.