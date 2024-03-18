İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2024 Pazartesi / 9 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,303
  • EURO
    35,251
  • ALTIN
    2236.81
  • BIST100
    8768.99
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hem ilki başardı hem de rekor kırdı! İsmail Kartal Aykut Kocaman'ı geçti
Spor

Hem ilki başardı hem de rekor kırdı! İsmail Kartal Aykut Kocaman'ı geçti

İsmail Kartal dün akşam deplasmanda Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup ederek hem bir ilki başardı hem de yeni bir rekor kırdı. Sarı lacivertlilerin deneyimli çalıştırıcısı Kartal, en uzun yenilmezlik serisini yaşayan yerli hoca oldu. İşte o istatistiklerin detayları...

Fanatik18 Mart 2024 Pazartesi 10:46 - Güncelleme:
Hem ilki başardı hem de rekor kırdı! İsmail Kartal Aykut Kocaman'ı geçti
ABONE OL

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında zorlu Trabzonspor engelini geçmeyi başaran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, takımıyla hem bir ilki başardı hem de rekor kırdı.

AYKUT KOCAMAN'I GEÇTİ

Ligde yenilmezlik serisini 19'a çıkaran sarı lacivertlilerde Kartal, bir sezonda en uzun yenilmezlik serisi yaşayan yerli hoca (Aykut Kocaman'ı geçti) unvanını elde etti. Rekor 20 maçla, 2005-06'da Daum'a ait...

TRABZONSPOR'A KARŞI İLK ZAFER

Tecrübeli teknik adam, Fener'in başında rakibine karşı daha önce çıktığı 4 karşılaşmada 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşamıştı. Kartal, ilk yarıda mağlup oldukları rakibinden rövanşı alarak, Karadeniz ekibine karşı ilk zaferini elde etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.