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Spor

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da dibe vurdu! Beşiktaş'ta ayrılık an meselesi

Sezona Süper Kupa ile başlayan Beşiktaş, Süper Lig ve Avrupa'da iyi gidişini sürdüremedi ve adeta yokuş aşağı düşmeye başladı. Alınan sonuçların ardından başkan Hasan Arat görevinden istifa ederken teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un görevine son verilmesi an meselesi.

DHA29 Kasım 2024 Cuma 11:31 - Güncelleme:
Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da dibe vurdu! Beşiktaş'ta ayrılık an meselesi
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Son haftalarda bir türlü kazanamayan Beşiktaş, dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e de 3-1 mağlup oldu.

Macaristan'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında, gol attığı tek kontra atak haricinde sahasından bile çıkamayan Beşiktaş, ikinci yarıda da penaltıyı kaçırınca mağlup olmaktan kurtulamadı.

4-2'lik Göztepe mağlubiyeti ile lige büyük oranda havlu atan Kara Kartallar, 5 maçta 2 galibiyet alabildiği Avrupa Ligi'nde de 22'nci sırada ve elenmenin eşiğinde.

VAN BRONCKHORST'UN GÖREVİNE SON VERİLMESİ AN MESELESİ

Son 6 maçta gelen 4'üncü mağlubiyet, teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un da Beşiktaş kariyerini sonlandırmak üzere.

Dün gece Sabiha Gökçen Havaalanı'na giden taraftarlar takımı protesto ederken, yöneticiler Mete Vardar ve Feyyaz Uçar taraftarlarla konuşup gerekeni yapacakları yönünde taraftara söz verdiler.

Beşiktaş'ın yeni futbol başkanı Hüseyin Yücel'in, bugün futbol komitesini toplayıp Van Bronckhorst ile yolları ayırması bekleniyor. Mete Vardar, Feyyaz Uçar ve Onur Göçmez'in de katılacağı toplantıya Giovanni hocanın da çağırılacağı ve ayrılık konusunda önce karşılıklı anlaşma sağlanmaya çalışılacağı öğrenildi. Eğer bu gerçekleşmez ise tek alternatif olarak sözleşmede yazan tazminat maddesinin devreye sokularak ayrılığın gerçekleşmesi kaçınılmaz görülüyor.

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