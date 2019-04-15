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Henry Onyekuru 100 milyon euroluk yıldızlara meydan okuyor

Galatasaray'ın Everton'dan sezon başında kiraladığı Henry Onyekuru, gösterdiği performansla 100 milyon milyonluk yıldızlarla yarışıyor.

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Galatasaray'ın sezon başında Everton'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Fenerbahçe derbisinde de golünü attı ve bu sezonki gol sayısını 12'ye çıkardı. Avrupa'da 100 milyon euronun üzerinde olan ve paha biçilemeyen birçok yıldızı geride bırakarak skor katkısı sağladı.
 
Sarı kırmızılı formayla 26 Süper Lig, 5 Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Kupası ve 2 de Avrupa Ligi olmak üzere 37 resmi müsabakaya çıkan Nijeryalı futbolcu; 12 gol, 3 asistle oynadı. 21 yaşındaki futbolcu, bu gollerin hepsini ligde kaydetti.
 
SADECE 6 YILDIZI GEÇEMEDİ
 
Henry Onyekuru bu performansıyla, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligi hesaplandığında önemli bir performansa ulaştığını gösterdi. 23 yaş altı futbolcuların Avrupa'daki performansına göre, Onyekuru da listede 7. sırada yer aldı.
 
Onyekuru'yu geçen isimler, Krzysztof Piatek, Kai Havertz, Timo Werner, Luka Jovic, Nicolas Pépé ve Kylian Mbappe oldu.
 
800 BİN EUROLUK PERFORMANS
 
Galatasaray, yaz transfer döneminde Henry Onyekuru için Everton'a 800 bin Euro ödemişti. Sarı-kırmızılılar, Onyekuru'ya da 1 milyon 200 bin Euro yıllık ücret verdi.
 
23 YAŞ ALTI GOL MAKİNELERİ
 
27 GOL Kylian Mbappe
 
19 GOL Nicolas Pepe
 
17 GOL Luka Jovic
 
14 GOL Timo Werner
 
13 GOL Kai Havertz
 
13 GOL Krzysztof Piatek
 
12 GOL Henry Onyekuru
 
12 GOL Moussa Dembélé
 
12 GOL Mikel Oyarzabal
 
12 GOL Richarlison
 
12 GOL Andrea Petagna
 
11 GOL João Félix
 
11 GOL Maximiliano Gómez
 
11 GOL Jonathan Bamba
 
10 GOL Jadon Sancho
 
10 GOL Marcus Rashford
 
10 GOL Anthony Martial
 
(Sporx)

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