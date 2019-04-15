Henry Onyekuru 100 milyon euroluk yıldızlara meydan okuyor

Galatasaray'ın sezon başında Everton'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Fenerbahçe derbisinde de golünü attı ve bu sezonki gol sayısını 12'ye çıkardı. Avrupa'da 100 milyon euronun üzerinde olan ve paha biçilemeyen birçok yıldızı geride bırakarak skor katkısı sağladı.

Sarı kırmızılı formayla 26 Süper Lig, 5 Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Kupası ve 2 de Avrupa Ligi olmak üzere 37 resmi müsabakaya çıkan Nijeryalı futbolcu; 12 gol, 3 asistle oynadı. 21 yaşındaki futbolcu, bu gollerin hepsini ligde kaydetti.

SADECE 6 YILDIZI GEÇEMEDİ

Henry Onyekuru bu performansıyla, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligi hesaplandığında önemli bir performansa ulaştığını gösterdi. 23 yaş altı futbolcuların Avrupa'daki performansına göre, Onyekuru da listede 7. sırada yer aldı.

Onyekuru'yu geçen isimler, Krzysztof Piatek, Kai Havertz, Timo Werner, Luka Jovic, Nicolas Pépé ve Kylian Mbappe oldu.

800 BİN EUROLUK PERFORMANS

Galatasaray, yaz transfer döneminde Henry Onyekuru için Everton'a 800 bin Euro ödemişti. Sarı-kırmızılılar, Onyekuru'ya da 1 milyon 200 bin Euro yıllık ücret verdi.

23 YAŞ ALTI GOL MAKİNELERİ

27 GOL Kylian Mbappe

19 GOL Nicolas Pepe

17 GOL Luka Jovic

14 GOL Timo Werner

13 GOL Kai Havertz

13 GOL Krzysztof Piatek

12 GOL Henry Onyekuru

12 GOL Moussa Dembélé

12 GOL Mikel Oyarzabal

12 GOL Richarlison

12 GOL Andrea Petagna

11 GOL João Félix

11 GOL Maximiliano Gómez

11 GOL Jonathan Bamba

10 GOL Jadon Sancho

10 GOL Marcus Rashford

10 GOL Anthony Martial

(Sporx)