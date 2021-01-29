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Spor

Henry Onyekuru: Golü attığımda evime döndüğümü hissettim

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da golleri kaydeden Henry Onyekuru, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

29 Ocak 2021 Cuma 21:28 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 21:28
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Onyekuru'nun açıklamaları şu şekilde;

"Her zaman Allah'a çok şükrediyorum tekrar Galatasaray formasını giydirdiği için. Bu formayı giymek çok büyük onur. Taraftarla aramda güzel bir bağ var. Geri dönmem için verdikleri destek, tekrar onlarla, hocamla, takım arkadaşlarımla beraber olmak çok güzel duygu."

"Fiziksel olarak yüzde 100 değilim ama Fatih Hoca faktörü var. Bana verdiği destek, güven büyük fark yaratıyor. Bu destekle daha iyi performans sergiliyorum. Her geçen gün daha iyi olacağım."

"Golü attığımda evime döndüğümü hissettim. Taraftarlar gelmem için destekte bulundular. Evime golle döndüğüm için çok mutluyum."

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