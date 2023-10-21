Henry Onyekuru hem attı hem attırdı! Al-Fayha deplasmandan 3 puan ile döndü

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Henry Onyekuru'nun formasını giydiği Al-Fayha deplasmanda Al-Akhdoud'a konuk oldu.

Konuk ekip 29. dakikada Henry Onyekuru'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip ilk yarının son anlarında Savouir Godwin'in golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Mücadelede dakikalar 66'yı gösterirken Onyekuru'nun asistinde Junior Fashion Sakala'nın golüyle konuk ekip bir kez daha öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Al-Fayha sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Eski Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme de ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu skorun ardından puanını 14 yapan Al-Fayha sekizinci sıraya yükselirken 14. sırada kalan Al-Akhdoud ise yedi puana sahip.