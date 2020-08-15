Henry Onyekuru kararını açıkladı

15 Ağustos 2020 Cumartesi 23:08 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 23:08

Galatasaray'ın tekrar kiralamak istediği, Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Henry Onyekuru, 2-0 kazandıkları ve 1 de asist yaptığı AZ Alkmaar maçının ardından geleceğiyle ilgili konuştu.

"AYRILMA NİYETİM YOK"

Nijeryalı oyuncu, takımdan ayrılma düşüncesi olmadığını belirtirken, "Monaco'ya geri döndüğüm için çok mutluyum. Umarım iyi şekilde çalışmaya devam edeceğiz ve en iyi noktaya geleceğiz. Harika bir takımdayım. Ayrılmaya niyetim yok." ifadelerini kullandı. Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac da Nijeryalı oyuncunun performansından memnun kaldı. Kovac, yönetime sunduğu raporda Onyekuru'nun tutulmasını istedi.

2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

23 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun Fransız kulübüyle 2024'e kadar devam eden bir sözleşmesi bulunuyor.