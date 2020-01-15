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Spor

Galatasaray'a Onyekuru'dan müjdeli haber geldi

Herkesi korkutan genç yıldız iyileşme sürecine girdi.

15.01.2020  09:17 - Güncelleme: 15.01.2020  09:17

Galatasaray'a dönüşü büyük heyecan yaratan Henry Onyekuru'nun rahatsızlığıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta konulan 'sıtma' teşhisi ile herkesi şoke eden ve 'ölümden' döndüğü belirtilen genç oyuncunun, iyileşme sürecine girdiği bildirildi. Yapılan son testlerin sonuca göre Henry Onyekuru'nun sıtmayı yendiği öğrenildi. Hızla iyileşme sürecine giren başarılı futbolcunun, hafta sonuna kadar tedavi gördüğü hastaneden taburcu olacağı belirtildi.

MORAL VERDİ

Onyekuru'nun önümüzdeki haftadan itibaren yavaş yavaş antrenmanlara başlayacağı ifade edildi. Albayrak sıtma hastalığına yakalanan Onyekuru'yu ziyaret ederek moral vermişti.

Putin ile Bush'un birlikte dans ettiği görüntüler ortaya çıktı

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