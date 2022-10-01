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  • Henry Onyekuru'dan Galatasaray itirafı: Tabii ki bir şeyler hissettim
Spor

Henry Onyekuru'dan Galatasaray itirafı: Tabii ki bir şeyler hissettim

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Adana Demirspor'da Henry Onyekuru, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

1 Ekim 2022 Cumartesi 23:28 - Güncelleme:
Henry Onyekuru'dan Galatasaray itirafı: Tabii ki bir şeyler hissettim
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Adana Demirspor'da Henry Onyekuru, Galatasaray karşılaşması sonrası konuştu.

Nijeryalı futbolcu, "Maç başlamadan 3 puan istiyorduk ve bu açıdan üzgünüz. Futbolda bazen istedikleriniz olmuyor. Bu maç da öyleydi. 10 kişi kaldık ve sonrasında savaştık. Bu maçtan 1 puanla ayrıldık, mutluyum." dedi.

Eski takımı Galatasaray'a karşı da oynaması sorulan Onyekuru, "Galatasaray'a karşı oynarken tabii ki bir şeyler hissettim. Ancak sahaya çıktığımda galip gelmek için sonuna kadar mücadele ediyorum. Benim için yeni bir macera başladı. Sahaya çıktığımda Adana Demirspor formasıyla yüzde yüzümü veriyorum." ifadelerini kullandı.

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