FC Barcelona'nın efsane isimlerinden Thierry Henry, takımın son dönemde aldığı kötü sonuçların ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız, Katalan ekibinin en büyük eksiğinin üst düzey bir santrfor olduğunu savundu.

"OSIMHEN, HAALAND YA DA KANE GİBİ"

Henry, Barcelona'nın gerçek bir golcüye ihtiyaç duyduğunu açıkça dile getirdi:

"Barcelona'nın gerçek bir 9 numaraya ihtiyacı var. Üst düzey bir forvet. Victor Osimhen, Erling Haaland ya da Harry Kane gibi kanıtlanmış bitiricilerden bahsediyorum. Potansiyel değil, hazır gole dönüştüren oyuncular."

LAMINE YAMAL VURGUSU

Fransız futbol adamı, Lamine Yamal'ın yarattığı fırsatların yeterince değerlendirilemediğini de belirtti:

"Lamine Yamal gibi bir yeteneğe sahipseniz, o paslardan gol çıkarmak zorundasınız. Bu seviyede tek bir fırsat yeterlidir. Çok fazla pozisyon harcandığını gördüm. Barcelona'da bu olmamalı."