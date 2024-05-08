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Spor

Henry'den Mbappe'ye övgü dolu sözler!

Fransız futbolunun efsane isimlerinden Thierry Henry, Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe için övgü dolu ifadelerde bulundu.

8 Mayıs 2024 Çarşamba 18:53 - Güncelleme:
Henry'den Mbappe'ye övgü dolu sözler!
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Fransız eski futbolcu Thierry Henry, Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Mbappe'nin PSG tarihinin en iyisi olduğunu söyleyen Henry, "Kylian Mbappe, PSG formasını giymiş en büyük futbolcu olarak anılacak." ifadelerini kullandı.

PSG tarihinde Lionel Messi, Ronaldinho, Neymar, Zlatan Ibrahimovic, Sergio Ramos, Jay-Jay Okocha gibi yıldızların yer alması, Henry'nin sözlerini sosyal medyada tartışma konusu haline getirdi.

PSG formasıyla 305 maça çıkan 25 yaşındaki Kylian Mbappe, bu maçlarda 255 gol atarak kulüp tarihinin en golcü futbolcusu olmayı başardı.

  • Thierry Henry
  • Kylian Mbappe
  • Paris Saint-Germain

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