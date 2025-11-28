İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 15. hafta maçları başlıyor

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 15. hafta maçları oynanacak. Açılış maçında Altınpost Giresunspor ile Güneysuspor karşı karşıya gelecek.

28 Kasım 2025 Cuma 09:24
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 15. hafta maçları başlıyor
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna 15. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

15.00 Altınpost Giresunspor-Güneysuspor (Hüseyin Avni Alparslan)

17.00 DEPSAŞ Enerji As-Beşiktaş (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

30 Kasım Pazar:

14.00 Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Yenişehir)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Beşirli)

16.00 Mihalıççık Belediyespor-Spor Toto (Porsuk)

19.00 İstanbul Gençlik-Ankara Hentbol (Haldun Alagaş)

Popüler Haberler
