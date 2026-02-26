İSTANBUL 8°C / 3°C
  Spor
  Hentbol Erkekler Süper Lig'de 25. hafta maçları yarın başlayacak
Spor

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 25. hafta maçları yarın başlayacak

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'ne 25. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak.

AA26 Şubat 2026 Perşembe 10:02 - Güncelleme:
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 25. hafta maçları yarın başlayacak
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'ne 25. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın maç programı şöyle:

Yarın: (27 Şubat)

17.00 Ankara Hentbol- Altınpost Giresunspor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

28 Şubat Cumartesi:

16.00 Güneysuspor-Beşiktaş (Yenişehir)

1 MART PAZAR:

14.00 Rize Belediyespor - Mihalıççık Belediyespor (Yenişehir)

17.00 Nilüfer Belediyespor- Köyceğiz Belediyespor (Üçevler)

19.30 Beykoz Belediyespor - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş)

