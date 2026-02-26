Hentbol Erkekler Süper Lig'de 25. hafta maçları yarın başlayacak

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'ne 25. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın: (27 Şubat)
17.00 Ankara Hentbol- Altınpost Giresunspor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
28 Şubat Cumartesi:
16.00 Güneysuspor-Beşiktaş (Yenişehir)
1 MART PAZAR:
14.00 Rize Belediyespor - Mihalıççık Belediyespor (Yenişehir)
17.00 Nilüfer Belediyespor- Köyceğiz Belediyespor (Üçevler)
19.30 Beykoz Belediyespor - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş)