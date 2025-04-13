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Spor

Hentbol Erkekler Süper Lig'de play-off mücadelesi yarın başlıyor

Hentbol Erkekler Süper Ligi 2024-2025 Vedat Pars Sezonu'nda şampiyonluk ve sıralama etapları yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

AA13 Nisan 2025 Pazar 09:40 - Güncelleme:
Hentbol Erkekler Süper Lig'de play-off mücadelesi yarın başlıyor
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Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre şampiyonluk etabı ilk turunda, normal sezonu lider tamamlayan Beşiktaş, dördüncü sıradaki Beykoz Belediyespor ile karşılaşacak.

Normal sezonu ikinci sırada bitiren Nilüfer Belediyespor ise üçüncü sıradaki DEPSAŞ Enerji AS ile finale yükselme mücadelesi verecek.

Seride iki galibiyete ulaşan takımlar, finale çıkacak. Üç maçlık seride ilk iki karşılaşma, sezonu üst sırada tamamlayan takımın ev sahipliğinde oynanacak.

Normal sezonu 5 ila 8. sırada bitiren takımlar ise sıralama etabı maçları yapacak.

Öte yandan şampiyonluk etabını dördüncü tamamlayan takım ile play-off sıralama etabı beşincisi, federasyonun belirleyeceği tarafsız sahada tek maç üzerinden 4'üncülük maçında karşılaşacak.

Şampiyonluk ve sıralama etaplarında ilk tur müsabakalarının programı ise şöyle:

ŞAMPİYONLUK ETABI

Yarın:

15.00 Beşiktaş – Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba)

17.00 Nilüfer Belediyespor – DEPSAŞ Enerji AS (Üçevler)

16 Nisan Çarşamba:

15.00 Nilüfer Belediyespor – DEPSAŞ Enerji AS (Üçevler)

19.00 Beşiktaş – Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba)

19 Nisan Cumartesi (Gerekirse):

15.00 DEPSAŞ Enerji AS – Nilüfer Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)

17.00 Beykoz Belediyespor – Beşiktaş (R. Şahin Koktürk)

5-8 SIRALAMA ETABI

Yarın:

17.00 Spor Toto – Güneysu SK (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)

17.00 Köyceğiz Belediyespor – Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)

16 Nisan Çarşamba:

14.00 Spor Toto – Güneysu SK (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)

17.00 Köyceğiz Belediyespor – Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)

19 Nisan Cumartesi (Gerekirse):

17.00 Güneysu SK – Spor Toto (Güneysu)

17.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor – Köyceğiz Belediyespor (Beşirli)

  • Hentbol Erkekler Süper Lig
  • play-off
  • güneysu sk

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