Hentbol Erkekler Süper Lig'de play-off ve play-out etaplarının programı

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, play-off ve play-out etaplarında beşinci hafta maçlarının programı şöyle:

Play-off

Yarın:

14.00 Altınpost Giresunspor - Spor Toto (Hüseyin Avni Alparslan Spor Kompleksi)

15.00 Nilüfer Belediyespor - Beşiktaş (Üçevler)

19.00 İstanbul Gençlik - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)

Play-out

Yarın:

14.00 Köyceğiz Belediyespor - Rize Belediyespor (Köyceğiz)

16.00 Mihalıççık Belediyespor - Güneysuspor (Porsuk)



Play-off ve play-out etapları, deplasmanlı lig usulüne göre oynanıyor.

Not: Ankara Hentbol, Ardventure Erkekler Süper Lig play-out ilk haftasında yaptığı açıklamayla ligden çekildiğini duyurmuştu. Bu kapsamda bu hafta play-out'ta yapılması planlanan Beykoz Belediyespor-Ankara Hentbol karşılaşması iptal edildi.