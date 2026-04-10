Hentbol Erkekler Süper Lig'de play-off ve play-out etaplarının programı

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de play-off ve play-out etaplarına beşinci hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

AA10 Nisan 2026 Cuma 09:15
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, play-off ve play-out etaplarında beşinci hafta maçlarının programı şöyle:

Play-off

Yarın:

14.00 Altınpost Giresunspor - Spor Toto (Hüseyin Avni Alparslan Spor Kompleksi)

15.00 Nilüfer Belediyespor - Beşiktaş (Üçevler)

19.00 İstanbul Gençlik - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)

Play-out

Yarın:

14.00 Köyceğiz Belediyespor - Rize Belediyespor (Köyceğiz)

16.00 Mihalıççık Belediyespor - Güneysuspor (Porsuk)

Play-off ve play-out etapları, deplasmanlı lig usulüne göre oynanıyor.

Not: Ankara Hentbol, Ardventure Erkekler Süper Lig play-out ilk haftasında yaptığı açıklamayla ligden çekildiğini duyurmuştu. Bu kapsamda bu hafta play-out'ta yapılması planlanan Beykoz Belediyespor-Ankara Hentbol karşılaşması iptal edildi.

