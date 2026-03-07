İSTANBUL 12°C / 4°C
  • Hentbol Erkekler Süper Lig'de sezonun son hafta maçları yarın oynanacak
Spor

Hentbol Erkekler Süper Lig'de sezonun son hafta maçları yarın oynanacak

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 26. ve normal sezonun son hafta karşılaşmaları yarın yapılacak.

7 Mart 2026 Cumartesi
ABONE OL

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın maç programı şöyle:

14.00 Köyceğiz Belediyespor- Güneysuspor (Köyceğiz)

14.00 Altınpost Giresunspor-Spor Toto (Hüseyin Avni Alparslan Spor Kompleksi)

14.00 İstanbul Gençlik-Rize Belediyespor (Çamlıca)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Ankara Hentbol (Beşirli)

17.00 Mihalıççık Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Porsuk)

"PLAY-OFF VE PLAY-OUT" ETABI OYNANACAK

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunda normal sezonun tamamlanmasının ardından "Play-off ve Play-out" etabı oynanacak.

Play-off etabı karşılaşmaları, normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar arasında çift devreli deplasmanlı lig usulüne göre yapılacak. Play-off etabını birinci sırada tamamlayan takım, şampiyon olacak.

Lig etabını 13. sırada tamamlayan takım play-out etabına katılamadan doğrudan küme düşecek. Play-off etabına katılmaya hak kazanamayan diğer takımlar ise çift devreli deplasmanlı lig usulüne göre play-out oynayacak.

Play-out etabı sonunda son 3 sırada yer alan takımlar ile toplam 4 takım Erkekler 1. Ligi'ne düşecek.

  • Super Lig
  • Hentbol Erkekler
  • Normal Sezon

