Hentbol Erkekler Süper Lig'de 26. ve normal sezonun son hafta maçları yarın oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın maç programı şöyle:

14.00 Köyceğiz Belediyespor- Güneysuspor (Köyceğiz)

14.00 Altınpost Giresunspor-Spor Toto (Hüseyin Avni Alparslan Spor Kompleksi)

14.00 İstanbul Gençlik-Rize Belediyespor (Çamlıca)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Ankara Hentbol (Beşirli)

17.00 Mihalıççık Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Porsuk)

"PLAY-OFF VE PLAY-OUT" ETABI OYNANACAK

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunda normal sezonun tamamlanmasının ardından "Play-off ve Play-out" etabı oynanacak.

Play-off etabı karşılaşmaları, normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar arasında çift devreli deplasmanlı lig usulüne göre yapılacak. Play-off etabını birinci sırada tamamlayan takım, şampiyon olacak.

Lig etabını 13. sırada tamamlayan takım play-out etabına katılamadan doğrudan küme düşecek. Play-off etabına katılmaya hak kazanamayan diğer takımlar ise çift devreli deplasmanlı lig usulüne göre play-out oynayacak.

Play-out etabı sonunda son 3 sırada yer alan takımlar ile toplam 4 takım Erkekler 1. Ligi'ne düşecek.