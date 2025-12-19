Hentbol Erkekler Süper Lig'de yeni hafta başlıyor

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'e 20. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
17.00 Beşiktaş-Rize Belediyespor (Süleyman Seba)
21 Aralık Pazar:
14.00 Köyceğiz Belediyespor-İstanbul Gençlik (Köyceğiz)
17.00 DEPSAŞ Enerji As-Mihalıççık Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol)
17.00 Nilüfer Belediyespor-Ankara Hentbol (Üçevler)
17.00 Güneysuspor-Beykoz Belediyespor (Güneysu)
24 Aralık Çarşamba:
15.00 Altınpost Giresunspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Hüseyin Avni Alparslan)