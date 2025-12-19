İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2025 Cuma / 29 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8135
  • EURO
    50,1742
  • ALTIN
    5954.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hentbol Erkekler Süper Lig'de yeni hafta başlıyor
Spor

Hentbol Erkekler Süper Lig'de yeni hafta başlıyor

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 20. hafta yarın başlayacak. Açılış maçında Beşiktaş, Rize Belediyespor'u konuk edecek.

AA19 Aralık 2025 Cuma 10:10 - Güncelleme:
Hentbol Erkekler Süper Lig'de yeni hafta başlıyor
ABONE OL

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'e 20. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

17.00 Beşiktaş-Rize Belediyespor (Süleyman Seba)

21 Aralık Pazar:

14.00 Köyceğiz Belediyespor-İstanbul Gençlik (Köyceğiz)

17.00 DEPSAŞ Enerji As-Mihalıççık Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Ankara Hentbol (Üçevler)

17.00 Güneysuspor-Beykoz Belediyespor (Güneysu)

24 Aralık Çarşamba:

15.00 Altınpost Giresunspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Hüseyin Avni Alparslan)

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon Kamyon çöp çıkarıldı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.