Hentbol Erkekler Süper Ligi 16. hafta perdesi yarın açılacak

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025-26 sezonuna 16. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
17.00 Beşiktaş-Altınpost Giresunspor (Süleyman Seba)
6 Aralık Cumartesi:
15.00 Güneysuspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Güneysu)
16.00 Spor Toto-İstanbul Gençlik (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
17.00 Nilüfer Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (Üçevler)
18.00 Ankara Hentbol-Rize Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
18.00 Köyceğiz Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As (Köyceğiz)