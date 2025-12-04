İSTANBUL 17°C / 9°C
Spor

Hentbol Erkekler Süper Ligi 16. hafta perdesi yarın açılacak

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025-26 sezonu 16. hafta maçları yarın başlayacak.

4 Aralık 2025 Perşembe
Hentbol Erkekler Süper Ligi 16. hafta perdesi yarın açılacak
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025-26 sezonuna 16. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

17.00 Beşiktaş-Altınpost Giresunspor (Süleyman Seba)

6 Aralık Cumartesi:

15.00 Güneysuspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Güneysu)

16.00 Spor Toto-İstanbul Gençlik (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (Üçevler)

18.00 Ankara Hentbol-Rize Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

18.00 Köyceğiz Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As (Köyceğiz)

