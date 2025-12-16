Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 19. hafta heyecanı! İşte maç programı

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftası yarın başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
14.00 Rize Belediyespor-Güneysuspor (Yenişehir)
16.00 Mihalıççık Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Porsuk)
17.00 Ankara Hentbol-Spor Toto (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)
18 Aralık Perşembe:
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As (Beşirli)
17.00 İstanbul Gençlik-Beşiktaş (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)
19.00 Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Recep Şahin Köktürk Spor Kompleksi)