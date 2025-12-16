İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2025 Salı / 26 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7328
  • EURO
    50,249
  • ALTIN
    5890.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 19. hafta heyecanı! İşte maç programı
Spor

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 19. hafta heyecanı! İşte maç programı

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftası yarın oynanacak Rize Belediyespor-Güneysuspor maçıyla başlayacak.

AA16 Aralık 2025 Salı 09:28 - Güncelleme:
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 19. hafta heyecanı! İşte maç programı
ABONE OL

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftası yarın başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

14.00 Rize Belediyespor-Güneysuspor (Yenişehir)

16.00 Mihalıççık Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Porsuk)

17.00 Ankara Hentbol-Spor Toto (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)

18 Aralık Perşembe:

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As (Beşirli)

17.00 İstanbul Gençlik-Beşiktaş (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)

19.00 Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Recep Şahin Köktürk Spor Kompleksi)

  • Rize Belediyespor
  • Güneysuspor
  • Hentbol Erkekler Süper Ligi

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.