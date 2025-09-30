İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 7. haftanın tüm maçları yarın oynanacak. İşte detaylar...

30 Eylül 2025 Salı 09:33
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 7. haftanın tüm maçları yarın oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 7. haftanın programı şöyle:

Yarın: (1 Ekim)

14.00 Rize Belediyespor-Beşiktaş (Yenişehir)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Giresunspor (Beşirli)

16.00 Mihalıççık Belediyespor-Depsaş Enerji As (Porsuk)

16.00 Beykoz Belediyespor-Güneysuspor (Recep Şahin Göktürk Spor Salonu)

17.00 Ankara Hentbol-Nilüfer Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

19.00 İstanbul Gençlikspor-Köyceğiz Belediyespor (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)

  • Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi
  • Beşiktaş
  • Güneysuspor

