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Spor

''Hentbol gibi eliyle kontrol etti'' Hakan Yakın'dan ilginç benzetme

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük'e deplasmanda 3-0 mağlup olan İstanbulspor'da teknik direktör Hakan Yakın maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yakın, Karagümrüklü oyuncunun topu eliyle kontrol etmesine ilginç bir benzetme yaptı.

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 00:01 - Güncelleme:
''Hentbol gibi eliyle kontrol etti'' Hakan Yakın'dan ilginç benzetme
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İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın ise VavaCars Fatih Karagümrük maçının ikinci devresinde oyuncuların oyundan koptuğunu söyledi.

Maça iyi başladıklarını aktaran Yakın, "1-0 öne geçmiştik. Hakemin iptal kararını orada anlayamadık. Ondan sonra rakip 1-0 öne geçti. İkinci devre oyundan biraz koptuk. 2-0'dan sonra oyuncularımın morali bozuldu. Bu duruma anlam verememiştim. Durumumuza baktığımda da üzülmelerinin sebebini anlıyorum. Geçen hafta kazandık ama bugün yenildik. Rakip takım akıllı oynadı. Kışa kadar 4 maçımız kaldı. Gelecek maçlardan elde edebildiğimiz kadar puan kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmadaki hakem kararları ile ilgili konuşan Yakın, "Rakip takımdaki oyuncu hentbol gibi eliyle topu kontrol etti. Orada sarı kart beklemiştik. Birinci golden önce faul var mı diye de sonra bakacağız." şeklinde görüş belirtti.

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