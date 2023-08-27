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Spor

Hentbol Kadınlar Ligi'nin ilk haftası tamamlandı

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 1. haftası bugün oynanan son maçla tamamlanırken, Erkekler Süper Ligi'nde ise ilk haftanın 5 maçı oynandı.

27 Ağustos 2023 Pazar 20:54 - Güncelleme:
Hentbol Kadınlar Ligi'nin ilk haftası tamamlandı
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 1. haftası oynanan son maçla tamamlandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Ligi'nin 1. haftası, bugün oynanan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin deplasmanda Anadolu Üniversitesi'ni 29-28 mağlup ettiği maç ile tamamlandı.

Erkekler Süper Ligi'nde ise birinci haftada bugün oynanan 5 maçın sonuçları şöyle:

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 45-30

Trabzon Büyükşehir Belediyespor- Bahçelievler Belediyespor: 28-29

Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor: 36-26

Rize Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor: 25-28

Yunus Emre-Beykoz Belediyespor: 30-47

Erkekler Süper Ligi 1. hafta son maçı Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor arasında 30 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

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