  Hentbol Kadınlar Süper Lig'de heyecan devam ediyor
Spor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de heyecan devam ediyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de play-off ve play-out etaplarına ikinci hafta maçlarıyla devam edilecek.

AA20 Şubat 2026 Cuma 10:33
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de heyecan devam ediyor
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, play-off ve play-out etaplarında ikinci haftanın maç programı şöyle:

Play-off

Yarın:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor -Armada Praxis Yalıkavak (Üçevler)

14.00 Ortahisar Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Beşirli)

Play-out

Yarın:

16.00 Odunpazarı-Göztepe (Porsuk)

25 Şubat Çarşamba:

17.00 Yenimahalle Belediyespor-MC Sistem Yurdum (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

Bu arada Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonu, Bursa Büyükşehir Belediyespor lider tamamladı.

Play-off ve play-out etapları, deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak.

