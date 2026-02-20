Hentbol Kadınlar Süper Lig'de heyecan devam ediyor

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, play-off ve play-out etaplarında ikinci haftanın maç programı şöyle:
Play-off
Yarın:
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor -Armada Praxis Yalıkavak (Üçevler)
14.00 Ortahisar Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Beşirli)
Play-out
Yarın:
16.00 Odunpazarı-Göztepe (Porsuk)
25 Şubat Çarşamba:
17.00 Yenimahalle Belediyespor-MC Sistem Yurdum (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)
Bu arada Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonu, Bursa Büyükşehir Belediyespor lider tamamladı.
Play-off ve play-out etapları, deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak.