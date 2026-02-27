Hentbol Kadınlar Süper Lig'de heyecan devam ediyor

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre play-off ve play-out etaplarında üçüncü haftanın yarınki maç programı şöyle:

Play-off



14.00 Ortahisar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Beşirli)

15.00 Üsküdar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Çamlıca)

Play-out

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Göztepe (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

20.00 MC Sistem Yurdum-Odunpazarı (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

Bu arada Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonu, Bursa Büyükşehir Belediyespor lider tamamladı.

Play-off ve play-out etapları, deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak.