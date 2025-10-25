Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde 6. hafta heyecanı başlıyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 6. hafta heyecanı, yarın yapılacak maçlarla başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 6. haftanın programı şöyle:
Yarın:
17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Odunpazarı (Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu)
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Göztepe (Üçevler)
18.00 Yenimahalle Belediyespor-Ortahisar Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)
27 Ekim Pazartesi:
17.00 MC Sistem Yurdum-Üsküdar Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)