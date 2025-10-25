İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2025 Cumartesi / 4 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9489
  • EURO
    48,8502
  • ALTIN
    5545.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde 6. hafta heyecanı başlıyor
Spor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde 6. hafta heyecanı başlıyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftası yarın yapılacak maçlarla başlayacak. Armada Praxis Yalıkavak, Odunpazarı ile karşı karşıya gelecek.

AA25 Ekim 2025 Cumartesi 09:08 - Güncelleme:
Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde 6. hafta heyecanı başlıyor
ABONE OL

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 6. hafta heyecanı, yarın yapılacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 6. haftanın programı şöyle:

Yarın:

17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Odunpazarı (Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu)

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Göztepe (Üçevler)

18.00 Yenimahalle Belediyespor-Ortahisar Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

27 Ekim Pazartesi:

17.00 MC Sistem Yurdum-Üsküdar Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.