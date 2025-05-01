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Spor

Hentbol Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası'nda finalistler belli oldu

Hentbol HDI Sigorta Türkiye Kupası erkekler ve kadınlarda finale yükselen takımlar belli oldu.

AA1 Mayıs 2025 Perşembe 22:14 - Güncelleme:
Hentbol Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası'nda finalistler belli oldu
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HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası yarı final ilk müsabakasında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi ile Celal Atik Spor Salonunda karşı karşıya geldi. Ortahisar Belediyesi, maçı 33-28 kazanarak ilk finalist oldu.

Diğer yarı final maçında ise Bursa Büyükşehir Belediyesi, uzatmaları 26-26 eşitlikle tamamlanan maçta rakibi Armada Praxis Yalıkavak'a 7 metre atışlarına 2-0 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.

Ortahisar Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi final karşılaşması, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'te İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda oynanacak.

- Erkek

HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nda Beykoz Belediyesi ve Beşiktaş, finale adını yazdırdı.

Beykoz Belediyesi, Nilüfer Belediyesi'ni 35-31 yenerek finale adını yazdırdı.

Beşiktaş ise Depsaş Enerji AS Hentbol'u 40-22 yendi ve finale yükseldi.

Beykoz Belediyesi, Beşiktaş HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası final maçı, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 18.30'da başlayacak.

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