A Milli Erkek Hentbol Takımı, Portekiz'de mağlup oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki 5. maçında Portekiz'e 37-35 mağlup oldu.
Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçını, 30 Nisan Pazar günü Kuzey Makedonya ile başkent Üsküp'teki A1 Arena SC Boris Trajkovski Salonu'nda oynayacak.
Salon: THF Ankara
Hakemler: Wiliam Weijmans, Rick Wolbertues (Hollanda)
Türkiye: Enis Harun Hacıoğlu 4, Çetin Çelik, Durmuş Ali Tınkır 2, Fatih Çalkamış 1, Doruk Pehlivan 2, Baran Nalbantoğlu 1, Taner Günay, Halil İbrahim Öztürk 5, Eray Karakoç 1, Şevket Yağmuroğlu 1, Alper Aydın 3, Samet Kanberoğlu 4, Ramazan Döne 6, Koray Ayar 4, Gökay Bilim, Mehmet Emre 1
Portekiz: Sousa Tiago 1, Miguel Martins 7, Andre Gomes 2, Salvador 4, Gustavo Capdeville, Patricio Lopes 6, Francisco Tavares 5, Pedro Oliveira, Joaquim Nazare 1, Andre Sousa 1, Antonio Aires 6, Maria Da Silva, Ricardo Brandao 2, Ricardo Marinho 2, Diogo Valerio
İlk yarı: 14-19
İki dakika cezası alanlar: Çetin Çelik , Fatih Çalkamış (2), Doruk Pehlivan (2), Alper Aydın, Koray Ayar (Türkiye), Patricio Lopes, Joaquim Nazare (Portekiz)
Kırmızı Kart: Doruk Pehlivan (Türkiye)