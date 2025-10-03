Hentbolda 8. hafta heyecanı başlıyor

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:
15.00 Giresunspor - Mihalıççık Belediyespor ( Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu)
15.00 Köyceğiz Belediyespor - Rize Belediyespor (Köyceğiz)
17.00 Depsaş Enerji As - İstanbul Gençlikspor ((Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)
17.00 Beşiktaş - Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba Spor Salonu)
17.00 Güneysuspor - Ankara Hentbol (Yenişehir)
20.00 Nilüfer Belediyespor - Spor Toto (Üçevler)