3 Ekim 2025 Cuma
Spor

Hentbolda 8. hafta heyecanı başlıyor

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 8. hafta maçları başlıyor. Yarınki karşılaşmalarda Giresunspor, Mihalıççık Belediyespor'u, Köyceğiz Belediyespor ise Rize Belediyespor'u konuk edecek.

AA3 Ekim 2025 Cuma 11:09 - Güncelleme:
Hentbolda 8. hafta heyecanı başlıyor
ABONE OL

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:

15.00 Giresunspor - Mihalıççık Belediyespor ( Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu)

15.00 Köyceğiz Belediyespor - Rize Belediyespor (Köyceğiz)

17.00 Depsaş Enerji As - İstanbul Gençlikspor ((Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)

17.00 Beşiktaş - Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba Spor Salonu)

17.00 Güneysuspor - Ankara Hentbol (Yenişehir)

20.00 Nilüfer Belediyespor - Spor Toto (Üçevler)

