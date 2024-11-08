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Spor

Hentbolda 8. hafta yarın başlıyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'e 8. hafta maçlarıyla devam edilecek.

8 Kasım 2024 Cuma 19:48 - Güncelleme:
Hentbolda 8. hafta yarın başlıyor
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'e 8. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Lig'de 8. haftanın programı şöyle:

YARIN:

15.00 Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

16.00 Anadolu Üniversitesi-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

10 KASIM PAZAR:

14.00 Kırşehir Belediyespor-Görele Belediyespor (Kırşehir)

Bu arada 8. haftadaki Ortahisar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor-Adasokağı maçları 19 Aralık'ta yapılacak.

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