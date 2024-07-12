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Spor

Hentbolda EHF Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası kura tarihleri belli oldu

Avrupa Hentbol Federasyonu, Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası'nda kuraların 16 Temmuz'da çekileceğini duyurdu.

AA12 Temmuz 2024 Cuma 10:50 - Güncelleme:
Hentbolda EHF Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası kura tarihleri belli oldu
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Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası'nda kuralar 16 Temmuz'da çekilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl kadınlarda EHF Avrupa Ligi'nde Armada Praxis Yalıkavak ile Yenimahalle Belediyespor, kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda Görele Belediyespor, Üsküdar Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor mücadele edecek.

Erkekler EHF Avrupa Kupası'nda ise Spor Toto, Köyceğiz Belediyespor, Beşiktaş Safi Çimento ve Beykoz Belediyespor yer alacak.

Kulüplerin rakiplerinin belli olacağı kura çekimi 16 Temmuz Salı günü yapılacak. EHF'nin Viyana'daki merkezinde TSİ 12.00'de başlayacak kura çekimi, EHF TV Youtube kanalından canlı yayımlanacak.

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