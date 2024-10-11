Hentbolda haftanın programı belli oldu

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 7'nci, Kadınlar Süper Lig'e 5'inci hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

ERKEKLER SÜPER LİG



Yarın:

13.00 Nilüfer Belediyespor-Güneysu (Üçevler)

13 Ekim Pazar:

13.00 Rize Belediyespor-Beşiktaş (Yenişehir)

17.00 DEPSAŞ Enerji As-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)

17.00 Beykoz Belediyespor-Spor Toto (R. Şahin Koktürk )

14 Ekim Pazartesi:

17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Konya Spor ve Kongre Merkezi)

15 Ekim Salı:

18.00 Mihalıççık Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

KADINLAR SÜPER LİG



Yarın:

16.00 Adasokağı-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Yüreğir Serinevler)

14 Ekim Pazartesi:

16.00 Görele Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (13 Şubat)

16 Ekim Çarşamba:

14.00 Ortahisar Belediyespor-Kırşehir Belediyespor (Beşirli)

15.00 Anadolu Üniversitesi-Üsküdar Belediyespor (Porsuk)

17 Ekim Perşembe:

18.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Üçevler)